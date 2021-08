Locarno film festival: assegnati i premi di First Look 2021

La decima edizione di First Look – l’iniziativa del Locarno Film Festival dedicata ai film in post-produzione – si è conclusa con la proclamazione dei progetti vincitori. Il focus di quest’anno, la Svizzera, ha permesso a una giuria di professionisti dell’industria internazionale di scoprire sei progetti elvetici in anteprima. Tra il 6 e l’8 agosto, i work in progress sono stati presentati in speciali proiezioni al cinema Rialto di Muralto (Locarno), grazie alla partnership con SWISS FILMS. Ogni progetto è stato così introdotto dal proprio produttore ai sales agents e ai programmer presenti a Locarno Pro.

La giuria, composta da Sebastian Höglinger (Diagonale), Orestis Andreadakis (Thessaloniki International Film Festival) e Jean-Pierre Rehm (FIDMarseille), ha infine assegnato i seguenti premi:

Premio Cinegrell First Look – in servizi per il completamento dei film in post-produzione per un valore di 50’000 franchi svizzeri

a De Noche los Gatos son Pardos di Valentin Merz, prodotto da Marie Lanne-Chesnot e Valentin Merz (Andrea Film)

Per la sua complessità, la sua giocosità e la sua narrazione innovativa e stimolante.

Premio Le Film Français – in servizi pubblicitari per un valore di 5’600 euro

a Semret di Caterina Mona, prodotto da Michela Pini (Cinédokké), co-prodotto da Cineworx Produktion Basel e RSI Radiotelevisione Svizzera

Premio Kaiju Cinema Diffusion – in servizi per la progettazione di un poster internazionale del valore di 5,000 euro

a Réduit di Leon Schwitter, prodotto da Caroline Hepting, Rea Televantos, Leon Schwitter (EXIT Filmkollektiv), co-prodotto da Sabotage Filmkollektiv

Questa la lista integrale dei film selezionati per il 2021:

De Noche los Gatos son Pardos di Valentin Merz, prodotto da Marie Lanne-Chesnot e Valentin Merz (Andrea Film)

di Valentin Merz, prodotto da Marie Lanne-Chesnot e Valentin Merz (Andrea Film) Las Toreras di Jackie Brutsche, prodotto da Madeleine Corbat (Recycled TV), co-prodotto da Reck Filmproduktion

di Jackie Brutsche, prodotto da Madeleine Corbat (Recycled TV), co-prodotto da Reck Filmproduktion The Mies van der Rohes di Sabine Gisiger, prodotto da Karin Koch (Dschoint Ventschr Filmproduktion)

di Sabine Gisiger, prodotto da Karin Koch (Dschoint Ventschr Filmproduktion) Semret di Caterina Mona, prodotto da Michela Pini (Cinédokké), co-prodotto da Cineworx Produktion Basel e RSI Radiotelevisione svizzera

di Caterina Mona, prodotto da Michela Pini (Cinédokké), co-prodotto da Cineworx Produktion Basel e RSI Radiotelevisione svizzera Réduit di Leon Schwitter, prodotto da Caroline Hepting, Rea Televantos, Leon Schwitter (EXIT Filmkollektiv), co-prodotto da Sabotage Filmkollektiv

My Old Man by Steven Vit, prodotto da David Fonjallaz e Louis Mataré (Lomotion)

First Look 2021 nel contesto di Locarno Pro è stato possibile grazie al supporto dell’Ufficio federale della cultura (UFC) / MEDIA Desk Suisse.