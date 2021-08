A Lonate Pozzolo arrivano le colonnine elettriche grazie al bando regionale

200mila euro di contributi regionali da investire in punti di ricarica per le macchine elettriche: Lonate Pozzolo si è aggiudicata il bando di Regione Lombardia “Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021” cui ha aderito a inizio giugno, arrivando 28esima su 130 comuni partecipanti.

«Una piccola soddisfazione, che ripaga l’attenzione che abbiamo per tutte le possibilità, bandi, concorsi, e contributi, che devono essere sempre tenuti d’occhio, nonostante il lavoro che comunque necessitano per la realizzazione di progetti e la documentazione da fornire», si legge in una nota diffusa dall’amministrazione Rosa.

Dove saranno le colonnine?

Per il territorio sono stati scelti quattro punti: nel parcheggio di via Dunant, a Tornavento, dove verranno installate 2 colonnine di ricarica; 3 colonnine a Sant’Antonino, precisamente al parcheggio in via Manzoni, all’ingresso della frazione. A Lonate Pozzolo sono previsti due punti: in viale Ticino sono previste 3 colonnine, mentre nel parcheggio di piazza San Francesco, 2 colonnine potranno essere di aiuto a chi lascia l’auto anche per soste medio lunghe, per servirsi delle poste o per i servizi e negozi del vicinissimo centro (Piazza Sant’Ambrogio e il quadrilatero).

I fondi arriveranno a fine agosto, da lì in poi ci saranno i tempi tecnici necessari per la formalizzazione del progetto, l’approvazione e l’inizio dei lavori.

(Foto generica d’archivio)