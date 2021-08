Lonate Pozzolo, tanta voglia di pallavolo

La vitalità dello sport della nostra provincia passa, naturalmente, dalle tante società che operano sul territorio e che fanno da linfa vitale per l’intero movimento, specie in un periodo come questo in cui le discipline amatoriali sono state costrette a lunghi periodi di chiusura.

Anche per questo è bello sottolineare l’attività di quella realtà che si stanno impegnando con forza per ricominciare a giocare. La Pallavolo Lonate Pozzolo è una di queste: il club del presidente Paolo Colombo ha allestito cinque formazioni tra senior e giovanili alle quali sono state affiancate le attività di minivolley e palla rilanciata e quella per i genitori.

Il programma prevede la ripresa dell’attività dal mese di settembre: lunedì 6 e martedì 7, in particolare, sono i giorni previsti per i raduni e il ritorno in campo. Le squadre senior eseguiranno poi tre allenamenti alla settimana nella palestra di viale dei Mille a Lonate Pozzolo: la seconda divisione si troverà martedì, giovedì e venerdì, la terza divisione lunedì, mercoledì e venerdì.

Per quanto riguarda invece le giovanili, tre le sedute previste per l’under 16 mentre under 15 maschile e under 14 svolgeranno due allenamenti settimanali. Riparte anche il gruppo di minivolley e palla rilanciata che si ritroverà martedì e giovedì tra le 18 e le 19 alla Comunale di Ferno. L’appuntamento sottorete per i genitori infine è fissato a Lonate nelle sere di martedì e giovedì dalle 20,45.