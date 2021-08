L’ostetricia si trasferisce al terzo piano del Del Ponte in vista della ristrutturazione

Ristrutturazione in vista per il secondo piano del Padiglione Leonardo all’ospedale Del Ponte. Le neo mamme sono da oggi, mercoledì 18 agosto, al terzo piano. Lo spostamento si è reso necessario per poter preparare il cantiere. Il piano, infatti, sarà interessato da opere di ristrutturazione che coinvolgeranno i pavimenti, gli infissi e la decorazione delle pareti oltre all’installazione dell’impianto di condizionamento.

La ristrutturazione, prevista per settembre, è il frutto della sinergia tra l’ASST Sette Laghi e la Fondazione Il Ponte del Sorriso.