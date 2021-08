Luino, per entrare alle Betulle dal 6 agosto obbligatorio green pass

Anche alle Betulle di Luino verrà richiesta l’esibizione del green pass per tutto il centro sportivo. Lo rende noto una comunicazione riguardante i centri sportivi Forus presenti in Italia «che si adegueranno, a partire dal 6 agosto, alla direttiva ministeriale relativa all’accesso in sicurezza all’interno degli impianti indoor dove si svolgono attività sportive».

Da venerdì 6 agosto 2021 sarà dunque necessario, da parte della clientela degli impianti Forus, esibire il proprio green pass all’ingresso delle aree indoor delle strutture.

Lo stesso sarà necessario solo per l’accesso alle aree dove si svolgono attività sportive “al chiuso”, mentre l’ingresso alle aree esterne, come ad esempio le piscine ludiche, resterà libero, in linea con quanto già accadeva in precedenza.

Nelle zone d’accesso alle aree dei centri Forus nelle quali sarà necessario esibire il proprio green pass saranno affissi appositi cartelli, utili a informare la clientela. Il controllo della validità della certificazione sarà effettuato dagli addetti dei centri Forus (appositamente formati all’espletamento delle pratiche di controllo) tramite la semplice scansione, via app, dei green pass di cui i clienti dovranno essere dotati. Tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per verificare la validità delle certificazioni.

Saranno interessati da questa novità gli impianti Forus di: BRUGHERIO (totalità del centro); CAMERI (totalità del centro); CARPENEDOLO (area Fitness); CESENA (area Fitness); DESENZANO (area Fitness); LUINO (totalità del centro); MANTOVA (area Fitness); MONTECCHIO MAGGIORE (area Fitness); RIMINI (totalità del centro); THIENE (area Fitness)

GREEN PASS: È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Per tutte le informazioni sul Green Pass si invita la clientela a visitare il sito: www.dgc.gov.it