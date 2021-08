Luino, vincitori e vinti del torneo di tennis AVAV 2021. E in arrivo i nuovi campi da padel

Si è concluso nella serata di mercoledì 11 agosto l’ormai ‘storico’ torneo di tennis da quest’anno organizzato dalla nuova società Ssd tennispadellagomaggiore presso il campo dell’Associazione Velica Alto Verbano – AVAV di Luino.

Luci accese, sorrisi, passanti che si fermano a guardare e tennis sono tutto ciò che caratterizza ogni anno le serate estive di luglio lungo il Parco Lago di Luino. Tra vincitori e vinti quest’anno la novità: alla società di tennis Asd Tc Luino si affianca la nuova società Ssd tennispadellagomaggiore che porterà il padel a Luino. I due campi, ancora in via di sviluppo, verranno realizzati sopra i vecchi campi da tennis di Villa Castiglioni a Luino e salvo imprevisti aperti al pubblico per metà/fine settembre. Certamente un regalo e un valore aggiunto alla piccola cittadina lacustre che vedrà le due società, Asd Tc Luino e Ssd tennispadellagomaggiore, andare avanti insieme.

Ma cos’è il Padel lo spiega bene Feder Tennis sul suo sito:

“Il Padel è un gioco divertente che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche. E’ una disciplina vantaggiosa per tutti gli sportivi: può essere un motivo di divertimento e può essere anche semplicemente un’occasione di incontro e di “ritrovo”; può diventare nello stesso tempo una valida attività motoria senza movimenti aggressivi per tenersi in forma; può essere un’attività praticata da tutta la famiglia; può essere gratificante in termini di risultati sportivi.

I campi sono sia all’aperto che indoor.”

L’appuntamento clou di questo torneo Avav 2021 è stato sicuramente la finale del singolare maschile open che ha visto impegnati Davide Colla e Tommaso Mottalini, entrambi di seconda categoria. Al termine di due ore intense di gioco, in grado di tenere il pubblico incollato ad ogni scambio, Davide Colla ha portato a casa la vittoria con un doppio 6/4.

Un 6/4 che è diventato anche il risultato finale del doppio maschile dove a prevalere, ancora una volta, è stato Davide Colla in coppia con Stefano Scapolo su Paolo Badi e Andrea Beghetto. La finale di quarta categoria invece, dove a contendersi la vittoria ci sono stati Marco Castorino e Giuseppe Scalzi, ha visto come vincitore il primo citato.

Un medesimo successo per la categoria delle donne. Come protagoniste indiscusse due ragazze dal talento invidiabile: Valeria Kravchenko e Vera Chiari. Valeria che per la giovane età ha dimostrato di avere un grande repertorio di colpi ha vinto contro Annamaria Da Milano e, in coppia con Vera, il doppio femminile contro Raffaella Biancardi e Milena Pedroni. Anche per Vera Chiari è poi arrivata la seconda vittoria nel doppio misto in coppia con Mauro Giorla contro Francesco Clary e Martina Ceraudo.

Tra vincitori e vinti la cosa più bella che ogni anno emerge è l’impegno e la voglia di stare insieme di ogni partecipante ed organizzatore. Un’edizione emozionante quella di questa estate 2021 che ha riconfermato talenti e ne ha fatti scoprire altrettanti dando l’opportunità a tutti di godersi del buon tennis lungo il Maggiore.