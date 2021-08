L’ultimo saluto a Giovanni Bianchi nella sua Solbiate Olona: “Una panchina col suo nome”

L’ultimo saluto a Giovanni Bianchi, sindaco per 20 anni di Solbiate Olona, si è svolto questa mattina (giovedì) in una chiesa di Sant’Antonino piena in ogni ordine di posto. Ad officiare le esequie il parroco don Alessandro Metre che si è ispirato a due passi del vangelo secondo Giovanni e secondo Matteo incentrati su coloro che in vita si sono comportati in modo giusto.

Visto il ruolo ricoperto per due decadi in paese e visto il suo impegno nell’associazionismo locale, don Alessandro ha voluto dare un messaggio ai familiari e ai tanti cittadini che ne ricordano le buone azioni da sindaco, sottolineando che da primo cittadino ha ricoperto una responsabilità importante nei confronti degli altri.

Sentito e commosso anche il ricordo finale dell’amico Angelo Olgiati che ha annunciato anche la dedica all’ex-sindaco di una panchina «quella su cui amavi sederti e avviare discussioni e ragionamenti». Iniziativa che vede già d’accordo anche il sindaco Roberto Saporiti, presente in chiesa con la fascia tricolore per omaggiare uno dei suoi più illustri predecessori.