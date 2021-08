Il “Maccagno Lake Festival 2021”, dall’Auditorium ad Armio

Doppio appuntamento per il “Maccagno Lake Festival”, la rassegna concertistica voluta dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, che anche quest’anno sta offrendo serate davvero coinvolgenti per il sempre numeroso pubblico presente.

Il prossimo appuntamento è per domenica 8 agosto 2021 alle 20,45, presso lo splendido Auditorium comunale “Città di Maccagno” (via Valsecchi 25), protagonisti l’Orchestra MusicArte guidata dal suo direttore Roberto Scordia e i tre artisti di “Auriga teatro”: Veronica Del Vecchio, Andrea Tettamanti e Lorenzo Marchi.

Roberto Scordia presenta così questo spettacolo: “Sarà una serata di cultura e di tanto, tanto divertimento: un viaggio nella musica e nel teatro, tra mondi immaginari, direttori d’orchestra ciarlatani, improvvisati ballerini, impavidi musicisti, onirici inseguimenti e aspiranti cantanti. Tre sfrontati personaggi coinvolgeranno il pubblico in una serata surreale, per un’esperienza teatrale e musicale, interattiva, comica e originale”.

Sarà invece in occasione della festività patronale, il concerto che si terrà il 10 agosto 2021, sempre alle 20,45, nella Chiesa dedicata San Lorenzo martire, ad Armio. “Il grande talento sarà il protagonista di questo appuntamento” prosegue Roberto Scordia. “Si esibiranno giovani musicisti a conclusione dei corsi di alto perfezionamento del Maccagno Lake Masterclass. Questi importanti corsi tenuti da grandissimi artisti del panorama internazionale quali Guido Rimonda, Cecilia Radic, Maria Ronchini e Jonas Villegas, vedono iscritti provenienti da tutta Italia e dalla vicina Svizzera. Ascolteremo nella prima parte la “Project orchestra”, composta appunto da tutti gli iscritti, e nella seconda parte il “Forever Viola Quartet” della maestra Ronchini, fiore all’occhiello del corso di quest’anno. Abbiamo voluto premiare questi splendidi ragazzi, soprattutto perché hanno acquisito una tecnica musicale e artistica davvero di altissimo livello”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca, Fabio Passera. “Continuiamo su questa strada che tante soddisfazioni ci sta dando. La musica è un messaggio universale che sa coinvolgere chiunque. Grazie a Music Arte, siamo in grado di offrire un’offerta di primissima qualità, con una capacità – mai scontata – di saper sempre sorprendere e appassionare. Avanti così!”.

Le serate sono ad ingresso gratuito, secondo le normative anticovid ci si deve prenotare attraverso sms, Wathsapp al +39 3490551739 o via mail all’indirizzo musicarteclassica@libero.it; in alternativa è possibile presentarsi la sera stessa alla sede dei concerti, tra le 20 e le 20,30. Sarà obbligatorio presentare Green Pass o certificazione di tampone negativo di massimo 48 ore.

Ulteriori informazioni all’indirizzo www.musicarteclassica.it.