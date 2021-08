Il Maestro Giancarlo Parodi apre la nuova edizione della rassegna Gallarate Classic

Con un Maestro organista Cavaliere e Commendatore “Al merito della Repubblica Italiana” e Commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno della Città del Vaticano si apre la rinnovata edizione della rassegna Gallarate Classic promossa e organizzata dall’Associazione culturale Musica al Sacro Cuore di Gallarate con il sostegno e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune.

Protagonista del concerto di apertura, in programma a ingresso libero giovedì 9 settembre alle 21 alla Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate è Giancarlo Parodi, dal 1963 organista della Basilica stessa, già titolare della cattedra di Organo e composizione organistica al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, professore Emerito di Organo principale al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma e docente alla Scuola diocesana di musica “S. Cecilia” di Brescia, nonché fondatore e presidente onorario dell’Associazione organisBca “Renato Lunelli” di Trento. Per un quinquennio ha anche ricoperto l’incarico di presidente dell’Associazione Italiana di OrganisB di Chiesa.

Con lui hanno studiato e si sono formati alcuni dei più importanti organisti italiani.

Il programma proposto spazia da Walther a Mendelssohn a Bach, compositore, quest’ultumo, con le cui musiche Parodi ha inciso numerosi Cd e Lp, e si presenta con un percorso attraverso i secoli per mettere in evidenza tutte le possibilità tecniche ed espressive di uno strumento quale è l’Organo, spaziando dal ’600 ai giorni nostri e per consentire all’ascoltatore di cogliere le differenze di stile e linguaggio nello sviluppo della musica per Organo.

Da sottolineare che lo scorso anno il Maestro Parodi è stato ospite al Pantheon a Roma per il I Festival Organistico Internazionale che ha riunito organisti di fama mondiale: il Maestro, socio accademico dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arte di Bergamo, dell’Accademia del Buon Consiglio e degli Accesi di Trento e dell’Accademia degli AgiaB di Rovereto, ha infatti all’attivo una rilevante attività concertistica non solo in Italia, ma in diversi Paesi europei, oltre che negli Stati Uniti, in Giappone, Messico, Corea e Repubblica Dominicana e copiose riprese radiofoniche e televisive per alcune delle più importanti reti italiane ed estere. Invitato a far parte di giuria per concorsi organistici internazionali e nazionali, a tenere Master Class e corsi di perfezionamento in Italia e all’estero, in occasione del suo ottantesimo compleanno la casa editrice Carrara di Bergamo ha pubblicato una raccolta di composizioni per organo a lui dedicate dal titolo “Hortus deliciarum”, due volumi a cura di Marco Ruggeri.

Inoltre la Libreria Editrice VaBcana e il PIMS di Roma hanno pubblicato il volume “Schegge in contrappunto. Colloqui con Giancarlo Parodi”, a cura di Battista Quinto Borghi.

Quello del Maestro Parodi è il primo dei due concerti previsti a settembre per Gallarate Classic: il 22 al Teatro Condominio Vittorio Gassman si esibiranno il pianista Giacomo Battarino e la violinista Agnes Langer: altri due nomi di rilevanza internazionale.