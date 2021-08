Mercoledì 11 agosto il camper vaccinale arriva a Luino: accesso libero dai 12 anni in su

Torna il camper vaccinale per somministrare la prima dose a chi ancora attende il proprio turno.

Domani 11 agosto, il mezzo di Areu si fermerà a Luino. Dalle 8.30 alle 15 stazionerà in via Dante davanti all’Hotel Camin, nello spiazzo lungo il marciapiede dalla parte del lago.

Verrà allestita una piccola sede vaccinale a cui potranno rivolgere tutti i cittadini ( residenti e non) dai 12 anni in su.



Grazie al contributo della locale Croce Rossa e dei medici vaccinatori dell’Esercito italiano sarà possibile offrire la vaccinazione a chiunque ne farà richiesta: agli over 60 sarà somministrato Janssen mentre per la popolazione tra i 12 e i 59 anni verrà iniettato il vaccino a mRNA Moderna.

Sarà necessario presentare la tessera sanitaria e il documento di identità.



L’appuntamento per la seconda dose arriverà via sms con indicazioni dettagliate relative ai centri vaccinali massivi da raggiungere, successivamente, per completare il ciclo vaccinale.

Dopo la tappa di Luino, la prossima settimana il camper si sposterà a Laveno Mombello dove sosterà martedì 17 agosto, sempre in occasione del mercato cittadino.