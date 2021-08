La metà dei cittadini nel Varesotto è stata completamente vaccinata, prima dose al 67%

La preoccupazione di questa fase della pandemia, con la campagna vaccinale in stato sempre più avanzato, si chiama “variante Delta“: una variante del virus SarsCov-2 molto più contagiosa e diffusa in diversi stati e che in Lombardia è già diventata prevalente rispetto alle precedenti.

Come noto per difendersi dalla variante Delta è importante aver completato l’immunizzazione della popolazione con entrambe le dosi del ciclo vaccinale. In provincia di Varese ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino è il 67% dei cittadini mentre il 50% ha completato il ciclo.

La quantità di vaccini anticovid somministrati in provincia di Varese è diminuita molto negli ultimi giorni arrivando a toccare quota 4mila somministrazioni giornaliere suddivise tra prime inoculazioni e richiami (nelle scorse settimane la media era superiore alle 9mila somministrazioni giornaliere).

Il rapporto tra prime e seconde dosi somministrate varia a seconda dei tempi stabiliti per i richiami.