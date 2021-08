Minacce al personale in aeroporto, attivato un numero di emergenza

Troppe minacce e insulti, al punto che adesso in aeroporto a Malpensa viene attivato un numero dedicato per il personale, in caso di situazioni di pericolo.

La questione è stata sollevata a più riprese nel mese di agosto dai lavoratori, in particolare da chi sta in punti particolarmente “caldi”, front-office chiamato a fronteggiare eventuali ritardi, cancellazioni di voli e problemi vari.

Anche il sindacato si è attivato sul tema e questa mattina, mercoledì 25 agosto, si è tenuto un primo vertice tra i delegati, la Polizia e l’Enac (l’ente di sicurezza dell’aviazione, responsabile dell’aeroporto).

«Airport Handling ha informato che si è già tenuta una riunione con Enac e Polizia, quest’ultima ha ribadito la propria disponibilità confermando l’attivazione del numero telefonico 80112 per situazioni pericolose» spiega Renzo Canavesi, del sindacato di base Cub Trasporti.

Il numero è ovviamente un canale interno, specifico, per attivare prontamente eventuali interventi di soccorso. Ma in realtà sono previste anche altre “contromisure” preventive, per così dire: «I Responsabili in Turno per voli che possano prevedere dei rischi devono allertare preventivamente la Sicurezza, chiedere un gate di facile accesso e non devono inviare personale da soli».

Nell’incontro si è comunque concordato che nelle situazioni di pericolo determinato da ritardi e soppressione di voli, deve essere sempre presente la polizia aeroportuale.

Il sindacato di base è intenzionato a portare comunque la questione anche all’attenzione del Prefetto di Milano (essendo Malpensa in territorio varesino, ma riferimento per la metropoli). Così come si porterà anche un’altra questione: quella dell’accesso alla mensa solo con Green Pass.

La polemica sul divieto di accesso per chi privo di certificato vaccinale o di recente guarigione ha visto mobilitati un po’ tutti i sindacati, da quelli di base ai confederali, fino alle sigle autonome di polizia. E anche in aeroporto non manca la polemica: «Su questa questione per l’azienda valgono le stesse regole dei ristoranti: essendo un luogo chiuso l’accesso per consumare il pasto è riservato solo ai possessori del medesimo. L’unica alternativa per chi ne fosse sprovvisto è il lunchbox» informa la Cub nella sua comunicazione agli iscritti. In aeroporto non è previsto il ricorso «ad altri locali ad uso esclusivo perché rimane la stessa regola dei posti di ristoro al chiuso».