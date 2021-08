Miss Italia, nella finale regionale brilla la bellezza di Alice Fontana di Besano

Domenica 8 agosto sul palco del Parco Eliporto di Bellano, in provincia di Lecco, si è svolta la prima finale regionale del tour Miss Italia Lombardia 2021. Il primo premio è andato a Seyla Zanon 23 anni di Cornaredo (Milano), mentre il titolo di Miss Città di Bellano è stato assegnato ad Alice Fontana 18 anni di Besano (Varese). Hanno partecipato alla selezione 20 concorrenti che sono state ritenute idonee al casting del pomeriggio. (@markbergamophotographer da sinistra Seyla Zanon e Alice Fontana)

Alice Fontana, 18 anni, capelli scuri e occhi neri, ha la passione dell’estetica e lavora come operatrice del benessere. È una ragazza con molta voglia di fare e ha fatto del suo lavoro una passione, il suo sogno sarebbe quello di professionalizzarsi ad alti livelli nel suo settore lavorativo.

Alessandra Riva alla fine della serata ha annunciato i nomi delle prime 6 classificate che si sono aggiudicate l’accesso alle prossime finali regionali della Lombardia programmate per il mese di settembre. Oltre a Seyla Zanon, sul podio al secondo posto un’altra milanese Francesca Popa di San Giuliano Milanese e al terzo posto Nicole Licini di Seriate (Bergamo).

La giuria è stata presieduta dal maestro d’orchestra Roberto Gianola direttore stabile presso il Teatro dell’Opera di Istanbul, al suo fianco l’attrice Maria Amelia Monti, Martina Pagani Miss Sorriso Lombardia 2019, il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi, e quello di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, che ha collaborato per la realizzazione della mostra per il centenario della Moto Guzzi.