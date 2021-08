Musica al sorgere del sole: il concerto sul lago a Gavirate è un successo

(foto e video sono tratti dalla pagina Facebook del vicesindaco Massimo Parola)

Avvolti da coperte, seduti sul lungo lago, diverse persone si sono presentate questa mattina alle 5 a Gavirate per il concerto all’alba. A esibirsi il gruppo Caronte che propone concerto in luoghi suggestivi d’Italia e in momenti particolari della giornata all’interno della XXX edizione del Girovagando in Musica.

Un repertorio vasto, un omaggio ai grandi festival rock, interpretato con arrangiamenti originali per violino, violoncello, arpa, pianoforte e una voce rock: Alberto Martinelli violino, Gabriele Miglioli violoncello, Elena Trovato arpa e Luigi Signori pianoforte e voce.

«È stato molto bello ed emozionante – commenta il vice sindaco Massimo Parola – Una risposta del pubblico che mi ha sorpreso. Un centinaio di persone nell’area attrezzata dove chiedevamo il green pass mentre all’esterno ne avevamo un’altra ottantina. Alla fine, tutti commenti positivi. Molte persone si sono presentate già attrezzate per seguire comodamente l’evento. Oltre alla musica, avevamo il lago che, al mattino, è uno spettacolo e l’arpa ha creato momenti di grande intensità, così come la voce del cantante solista che è riuscito a restituire grandi emozioni».

Il tempo, nonostante l’umidità della notte che lascia il posto al sorgere del sole, ha permesso a presenti di vivere un’emozione musicale sicuramente diversa e apprezzata.