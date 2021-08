Musica e pesce spada nel primo weekend d’agosto alla festa della Schiranna

La festa del Partito Democratico alla Schiranna di Varese prosegue per tutto il mese di agosto: dopo l’incontro con il vicesegretario del PD Peppe Provenzano sulle visioni per il PD del futuro, i prossimi fine settimana saranno all’insegna del rock e della buona cucina.

In particolare, venerdì 6 agosto, sabato 7 agosto e domenica 8 agosto sarà proposto come piatto speciale il pesce spada alla siciliana, con pomodorini e olive.

A questo si affiancheranno le classiche proposte della Festa: fritto misto di pesce, grigliata, lasagne e polenta, panino con la salamella e patatine fritte, lo stinco di maiale al forno con patate, le tagliatelle ai funghi porcini e il panino americano con hamburger di fassona razza piemontese. Oltre a piatti più freschi come l’insalata di mare, il prosciutto e melone, il roast beef e una selezione di formaggi.

Sabato 7 agosto alle 21 il gruppo Akoustica tornerà a proporre i classici della musica dagli anni Settanta ad oggi: Sting, Zucchero, Noa, Cat Stevens, James Taylor, Norah Jones, Negramaro, U2, Spandau Ballet, Duran duran, Phil Collins, America, Patty Smith, Simon&Gerfunkel.

La festa è aperta tutti i venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 18 per gli aperitivi e dalle ore 19 per la cena. Si svolge alla Schiranna di Varese, in via Vigevano 26, vicino alla rotonda; mette a disposizione della clientela un ampio parcheggio e un’area attrezzata con giochi per i bambini.

A fronte delle nuove disposizioni normative, l’accesso all’area della festa sarà consentito a fronte dell’esibizione del green pass.

ALLA FESTA IL PRANZO DI FERRAGOSTO

In occasione del Ferragosto, la Festa propone inoltre una speciale apertura anche per il pranzo di domenica 15 agosto, su prenotazione, con i menu paella&sangria (paella valenzana con sangria, acqua e caffè), griglia&birra (hamburger di fassona razza piemontese, salamella, costine e patatine fritte o insalata mista e birra media bionda o rossa e caffè), vegetariano (pasta al pomodoro, hamburger vegetariano, patatine o insalata mista, bevanda e caffè), oltre al menu bambini (pasta al pomodoro, hamburger di fassona razza piemontese, patatine o insalata mista e bibita).

Durante il pranzo ci sarà uno speciale intrattenimento musicale e sarà proposta una tombolata.

Prenotazione obbligatoria al numero 345 406 0379 oppure 328 381 2350.