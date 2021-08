Musica e poesia in piazza a Saronno a sostegno delle donne afghane

«Le donne e le bambine afghane sono di nuovo schiave, private di diritti e libertà. Coraggiose, nelle strade di Kabul gridano: le donne afghane esistono e chiedono “Sostenete la nostra voce, non ci fate sparire. Mondo, riesci a sentirci?».

Sabato 28 agosto, alle 17 in piazza San Francesco a Saronno, ci sarà una manifestazione per sostenere le donne afghane, organizzata da The Economy of Francesco AGESCI (associazione Guide e Scouts ) Cattolici Italiani Saronno News Villa e Coordinamento 4 Passi di Pace, aderendo così alla marcia globale lanciata da EoF (Economy of Francesco, ndr). «Non possiamo far finta che tutto questo non stia succedendo. Sono lì, così vicine, ancora visibili prima che un drappo blu le nasconda».

A simboleggiare il colore del burqa imposto alle donne afghane dai talebani, il blu, i manifestanti sfoggeranno nastri blu.

Il programma

Si inizierà con una lettura drammatizzata di Ilaria Marchianò che, accompagnata dall’arpa di Gabriella Monti, aiuterà a meglio comprendere la situazione attuale delle donne in Afghanistan.

A seguire AnitaOlivieri, 9 anni, interprete dello Zecchino d’Oro Official e Piccolo Coro TAB:offrirà la sua splendida voce per chi una voce non ce l’ha. Il poeta Hafez Haidar guiderà i presenti tra le pagine de Le Mille e una notte sempre cullati dal suono dell’arpa.

A concludere, le riflessioni di Chiara Milan attraverso alcune canzoni e l’artista Flavia Discacciati, che realizzerà un dipinto (che commenterà in conclusione).