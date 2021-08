Non riemerge dopo essersi tuffato da sei metri: salvato da una giovane bagnante

Si tuffa da un’altezza di sei metri ma urta contro una roccia.

Attimi di paura questo pomeriggio in Val Verzasca a Lavertezzo dove, attorno alle 15, un uomo di 31 anni svizzero residente nel canton Vaud , non è riemerso dall’acqua del torrente dopo il tuffo.

Una giovane bagnante che aveva assistito all’incidente si è buttata in acqua alla ricerca dell’uomo. Un’altra persona l’ha seguita. Così l’uomo è stato individuato e riportato a riva.



L’uomo è quindi stato soccorso dal personale della Rega che lo ha elitrasportato all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, non è in pericolo di vita.