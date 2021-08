Notti roventi a Busto: rincorre la rivale in amore armata di coltello

Urla e corse di notte sui marciapiedi di via Milazzo a Busto Arsizio con le volanti intervenute per placare gli animi di due rivali in amore rispettivamente di nazionalità nigeriana e ivoriana.

Le due donne, hanno accertato gli uomini delle Volanti, accecate dalla gelosia avevano questionato, tanto che una delle due avrebbe estratto un coltello e stava rincorrendo l’altra a piedi, impugnando un coltello.

«Adesso ti taglio la gola» avrebbe detto l’ivoriana rivolta all’antagonista, che ha avuto la porntezza di registrare il tutto.

Denuncia per possesso del coltello e le gravi minacce.