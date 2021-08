Oltre sei milioni di persone vaccinate in Lombardia. Dal 23 agosto al via la campagna per gli studenti

Sono 6.217.681 le persone vaccinate in Lombardia dall’inizio della campagna. La quota, raggiunta nella giornata di ieri, è stata possibile grazie alla somministrazione delle 12.786.965 dosi consegnate alla nostra regione e utilizzate totalmente.

La macchina lombarda, che rappresenta il 17% della quota nazionale, è attestata attorno alle 85.000 inoculazioni al giorno, con variazioni in più o in meno a seconda di alcuni momenti. Nelle ultime due settimane, dal 26 luglio in poi, le somministrazioni hanno oscillato tra le 109.541 dosi del 26 e le 53.135 effettuate domenica 1 agosto.

Nel corso della settimana che porta a ferragosto ci sarà un rallentamento del ritmo: sabato 7 agosto sono stati effettuati 79.584 vaccini mentre ieri, domenica sono stati 58.836. Si tratta per due terzi di richiami ( ieri sono state 41.364 seconde dosi contro le 17.472 prime dosi).

Nel programma stilato dalla cabina di regia il rallentamento è legato sia alla minor richiesta da parte delle fasce di età dai 20 anni in su sia alla preparazione delle attività collegate alla scuola che entreranno nel vivo dal 23 agosto. In vista della ripresa delle lezioni verranno organizzate delle attività intense così da garantire almeno una dose a tutti i giovani ( studenti e universitari) per il rientro in aula, con il richiamo entro inizio ottobre.

Il minor ritmo dell’andamento vaccinale si registra un po’ in tutta Italia, con il solo Lazio che ha superato ieri la quota di riferimento anche a causa del blocco informatico che ha penalizzato il sistema nei giorni scorsi. Rispetto ai programmi ministeriali, la Lombardia ha somministrato il 30,8% in meno dei vaccini previsti, il Veneto il 46,8%, la Puglia l’85,6%, la Calabria il 76,5%, la Liguria il 91,6% e la Sardegna l’86,9%.