Openjobmetis, approvata la relazione finanziaria semestrale

Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata al Mercato Azionario – segmento STAR – gestito da Borsa Italiana, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021.

L’Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: «Nel primo semestre del 2021 il Gruppo Openjobmetis ha conseguito risultati certamente incoraggianti, anche considerando il difficile periodo storico che abbiamo affrontato e che stiamo ancora vivendo. In termini di ricavi abbiamo rilevato il miglior trimestre e semestre della storia di Openjobmetis (anche al netto della recente acquisizione). Siamo, inoltre, decisamente soddisfatti della performance dei ricavi dei servizi ad altra marginalità come la Ricerca e Selezione, che nel semestre registra un +76,7% rispetto al 2020. Continua il positivo percorso in ascesa di Family Care S.r.l. – Agenzia per il Lavoro, che nel periodo cresce quasi del 40%. Il semestre consuntiva anche il primo contributo da parte della neoacquisita Quanta, seppur limitato al solo mese di Giugno; siamo già al lavoro per realizzare le sinergie che abbiamo previsto e che troveranno la loro piena esecuzione entro il primo semestre 2022».

I ricavi di vendita dei primi sei mesi del 2021 si attestano ad Euro 320.024 migliaia rispetto ad Euro 235.883 migliaia consuntivati nell’omologo periodo del 2020. Nel corso del semestre i volumi di fatturato hanno mostrato un completo recupero rispetto al periodo pre-Covid, addirittura superandoli: si è infatti consuntivata un’importante crescita del 15,4% rispetto al primo semestre del 2019. Al netto dell’operazione “Quanta”, che ha apportato maggiori ricavi per Euro 10.810 migliaia (relativi al solo mese di Giugno) principalmente nell’area della somministrazione, si rileva un aumento pari a 11,5% rispetto al primo semestre del 2019. Il buon andamento dei volumi ha interessato tutte le aree di attività del Gruppo: a) somministrazione +34,8% rispetto ai primi sei mesi del 2020 e +15% rispetto allo stesso periodo del 2019, b) Ricerca e Selezione +76,7% rispetto ai primi sei mesi del 2020 e +45% rispetto allo stesso periodo del 2019 c) ricavi per altre attività +117,1% rispetto al primo semestre del 2020 e +37,5% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il secondo trimestre del 2021 è stato il miglior trimestre della storia del Gruppo, con ricavi pari a circa 167 milioni, al netto dell’operazione “Quanta”. Infine si conferma l’ottima performance della somministrazione di assistenti a persone anziane e non autosufficienti tramite la controllata Family Care S.r.l. – Agenzia per il Lavoro, che continua a crescere a ritmi molto sostenuti (+39% rispetto ai primi sei mesi del 2020).

L’EBITDA si attesta a € 11,4 milioni, rispetto a € 6,7 milioni del primo semestre del 2020.

L’EBIT del primo semestre 2021 risulta pari a € 7,8 milioni rispetto a € 3,5 milioni del primo semestre

del 2020.

L’Utile netto di periodo chiude a € 5,7 milioni rispetto a € 2,4 milioni del primo semestre 2020.

STATO PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto al 30 giugno 2021 ammonta a € 131,2 milioni rispetto a € 122,1 milioni al 31 dicembre 2020.

La Posizione finanziaria netta risulta negativa per € 43,0 milioni rispetto a € 17,4 milioni al 31 dicembre 2020. Si segnala che al netto del valore dell’indebitamento finanziario netto di Quanta S.p.A. e Quanta Risorse Umane S.p.A. e del pagamento di Euro 20 milioni per l’acquisizione delle stesse, l’indebitamento finanziario netto si sarebbe attestato a circa 4 milioni di Euro.