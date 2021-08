Openjobmetis, motori accesi: dopo Ferragosto si comincia a lavorare

Ultimi giorni di riposo per i giocatori della Openjobmetis Varese, almeno quelli già arrivati in città: la giornata di Ferragosto concluderà le vacanze dei cestisti e dello staff biancorossi visto che lunedì 16 è previsto il raduno della squadra affidata a coach Adriano Vertemati con anche il primo allenamento che inizierà intorno alle 17. Sarà, anche quest’anno, un avvio chiuso al pubblico: le porte della Enerxenia Arena si apriranno solo a pochi addetti ai lavori nel pomeriggio di lunedì (prevista anche una breve conferenza stampa), ma le successive sedute varesine saranno off-limits per tutti.

Per la verità in questi giorni il parquet di Masnago si è già animato: prima è stato Luis Scola, di passaggio in vista di una vacanza, a utilizzarlo per un paio di sgambate con i figli, poi si sono visti diversi giocatori già giunti in città (De Nicolao, Ferrero, Gentile) che hanno approfittato del palasport per qualche esercizio di tiro e per una preparazione individuale. In attesa che tutto decolli, con l’arrivo degli stranieri.

Quando poi il gruppo sarà al completo, lunedì 23, i biancorossi saliranno in quota per il ritiro che si svolgerà di nuovo in Valle d’Aosta, a Gressoney Saint-Jean. Nella località valdostana la Openjobmetis resterà sino a sabato 28 agosto, giorno in cui sarà disputata una amichevole con la formazione dell’Olympic Friburgo, campione nazionale svizzero grazie alla vittoria in tre partite nella finale rossocrociata contro il Basilea. Il match si disputerà alle 17,30, ma non sono ancora stabilite le eventuali modalità di accesso alla Gressoney Sport Haus, il palazzetto locale.

Quella con il Friburgo sarà l’unica amichevole ufficiale prima dell’avvio della Supercoppa, il cui primo match è fissato per lunedì 6 settembre a Cremona; prima dell’impegno con la Vanoli comunque, la squadra di Vertemati affinerà i meccanismi in un allenamento congiunto (quindi non ufficiale) il 1° settembre a Masnago contro la neopromossa d’assalto Tortona. Formazione che ha acquistato tra gli altri gli ex biancorossi Chris Wright e Tyler Cain e che ha in Gian Maria Vacirca il consulente di mercato.