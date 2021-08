Pali alti 18 metri a ridosso del Parco, si riaccende la polemica sul Galfra a Fagnano Olona

A Fagnano Olona la questione campo sportivo Galfra sembra non poter fare a meno di sollevare polemiche. Questa volta è Paolo Carlesso, di Fagnano Bene Comune (in accordo anche con Siamo Fagnano) a puntare i riflettori su un problema di non poco conto relativo all’allargamento dell’impianto fagnanese.

La criticità non riguarda il campo in sé, ma i due piloni per l’illuminazione che sono in via di realizzazione: «Sono pali che arriveranno ad un’altezza di 18 metri – dice Carlesso – e il plinto su cui poggiano è largo tre metri. Si può costruire una struttura del genere a ridosso del Parco delle Rimembranze? O meglio, a meno di 6 metri da esso? Evidentemente no, come si riconosce nei vari codici urbani per la preservazione dei beni storici, artistici e paesaggistici, nonché da un decreto del Ministero della Difesa per la tutela dei monumenti dedicati ai caduti della Grande Guerra. Il problema è che questi pali non figuravano nei progetti inviati e approvati dalla Soprintendenza, che in questo momento non sa niente dello scempio che si sta consumando».

Un’altra irregolarità, dice Carlesso, è rappresentata dal fatto che la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori si è conclusa prima di chiedere il parere della stessa Soprintendenza: «È un’opera che realizza un danno al patrimonio storico di Fagnano, immagino si andrà per via legali per ripararlo».