Palio di Legnano: da martedì 7 settembre in vendita i biglietti, 2mila 800 i posti disponibili

Comincerà martedì 7 settembre la vendita dei biglietti per il Palio di Legnano che si terrà il 19 settembre. I tagliandi saranno in vendita all’ufficio Eventi del Comune di Legnano da martedì 7 settembre a sabato 18 settembre nei seguenti giorni e orari: lunedì-venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il pomeriggio di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00; sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Alla luce del decreto Legge 105/2021 il numero di ingressi allo Stadio Mari – fa sapere l’amministrazione comunale – sarà limitato, con capacità

ridotta al 50% e pari a 2mila 800 posti in condizione di Zona Bianca. Il numero massimo di biglietti acquistabili da una persona è di 6. I prezzi sono invariati rispetto all’ultima edizione del Palio disputata, quella del 2019.

TRIBUNE COPERTE NUMERATE – no ridotti

CENTRALE € 60

PARTENZA € 70

ARRIVO € 35

TRIBUNE SCOPERTE NUMERATE

VIA PALERMO – VIA PUCCINI – VIA PIACENZA

DISTINTI INTERO € 20,00

DISTINTI RIDOTTO € 15,00 fino a 12 anni

Non sarà possibile acquistare i biglietti al campo il giorno del Palio. Gli spettatori dovranno presentarsi a partire dalle ore 14.30 muniti di green pass o tampone esito negativo effettuato entro le 48 ore, documento di identità e biglietto. È necessario aver il certificato vaccinale anche per accedere nelle otto contrade del Palio di Legnano: una regola che vale sia per le aree esterne che per gli spazi interni.

All’interno dello stadio dovranno essere rispettate tutte le misure sanitarie normative in vigore, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, indossare sempre la mascherina che copra naso e bocca, rispettare il posto assegnato e igienizzare spesso le mani.

Info: https://www.paliodilegnano.it/info-biglietti/