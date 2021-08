Pallamano, al via il Memorial Tacca: Cassano vince con Molteno 24-22

Ieri sera, venerdì 27 agosto, si è aperta la 24esima edizione del Memorial PalaTacca con la vittoria del Cassano Magnago Handball Club nell’amichevole contro San Giorgio Molteno (24-22).

La squadra di Davide Kolec, rinnovata con il ritorno di Saša Milanović e l’acquisto di Božidar Nikočević, si è scontrata contro il Molteno del coach Branko Dumnić, che ha schierato in porta l’ex amaranto Ivan Ilic.

Gli Amaranto sono stati in vantaggio fin dai primi minuti della partita, continuamente inseguiti dai giocatori del Molteno, velocissimi e molto fluidi in attacco. A trainare il Cassano nel primo tempo Mattia Dorio e il terzino Federico Mazza, che hanno incassato rispettivamente 3 e 4 goal; in particolare, un’azione scattante di Dorio al 5′ che ha procurato alla squadra il terzo goal, portandola in vantaggio 3-1, subito dopo il primo goal del terzino.

Gli oronero sono stati con il fiato sul collo dei padroni di casa, cercando di recuperare goal dopo goal, con le azioni di Giacomo Redaelli, Lorenzo Galizia (di cui un lancio di rigore andato a segno), Gioele Mella ed Edoardo Dell’Orto. Il primo tempo si è concluso 14-11 per il Cassano.

Il secondo è stato un rincorrersi rete dopo rete fino all’ultimo minuto della partita. All’inizio tre goal del Molteno hanno recuperato 3 punti; al 41′, grazie alla rete di Andrea Brambilla, gli oronero hanno diminuito lo svantaggio di 1 solo punto (17-16 per il Cassano).

Nell’ultimo concitato quarto d’ora – composto da azioni e contropiedi velocissimi – il Cassano con due reti si è portato a 21 – 19; al 51′ la rete di Redaelli ha fatto sperare il Molteno, stando sotto agli avversari solo di 1 punto, ma la rete di La Bruna al minuto successivo ha fatto salire la distanza di 2 goal (22 – 20 per il Cassano). Leonardo Colombo ha segnato nella porta degli amaranto il 21esimo punto, diminuendo sempre di più la distanza e aumentando la speranza di rimonta, stroncata subito dopo dal goal di Mazza. Il terzino Colombo ha poi segnato in rete una seconda volta (23 – 22), ma a decretare la vittoria del Cassano è stato La Bruna, con uno splendido tiro in elevazione al 59′ che ha permesso ai padroni di casa di chiudere la partita 24 – 22.

Memorial PalaTacca 2021: tutte le amichevoli del torneo

Oggi, sabato 28 agosto, la giornata più densa di incontri sportivi. Alle 10 la partita tra Monaco e Palazzolo; alle 11.30 scenderà in campo la squadra femminile del Cassano contro Leno. Alle 13 gli amaranto di coach Kolec se la vedranno contro Palazzolo; alle 14.30 la seconda sfida al femminile tra Gsd Spallanzani Casagrande – Pallamano Leno.

Si proseguirà alle 16 con San Giorgio Molteno e Monaco, alle 17.30 con la squadra femminile del Cassano, questa volta contro Spallanzani Casagrande e, infine, gli Amaranto contro Monaco alle 19.

Domenica 29 agosto sarà l’ultima giornata del torneo PalaTacca: alle 10 la partita San Giorgio Molteno – Palazzolo e, infine, alle 11.30 di nuovo la sfida Cassano Magnago – Monaco.