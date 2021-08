Paralimpiadi, domenica ricca di medaglie per l’Italia. Oro per Barlaam e Trimi, argento per Terzi

È una domenica di grandi soddisfazioni per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

E del resto la giornata di gare si era aperta nel modo migliore: medaglia di bronzo per il 50enne Giovanni Achenza nel triathlon, categoria Ptwc. L’atleta sardo ha dedicato un pensiero speciale: «Un grazie ad Alex Zanardi, perché oggi ho corso con le sue ruote e questo mi ha dato una grande spinta per arrivare al podio».

Un altra medaglia potrebbe arrivare dalle pedane della scherma, con la portabandiera Bebe Vio ancora protagonista. La veneta, dopo l’oro conquistato ieri nel singolare, sta guidando la squadra di fioretto, approdata ora in semifinale

Dalla vasca del nuoto sono arrivate altre soddisfazioni, e non sono mancati gli allori anche per la Polha. Dopo il quinto posto di Federico Bicelli nei 400 stile libero S7, nella stessa gara al femminile Giulia Terzi conquista uno splendido secondo posto. Ai microfoni di Raisport l’alteta della Polha ha commentato: «Siamo state vicine fino alla fine, è stata una bella gara molto divertente. Non è stato un anno difficile e questo per me è un grande risultato».

Pochi minuti dopo Simone Barlaam ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 stile libero S9 con una prestazione di grande forza, riuscendo finalmente a conquistare il gradino più alto del podio.

Quinto posto nei 50 dorso S3 per Vincenzo Boni ma nella gara femminile Arjola Trimi domina la finale e porta un altro oro all’Italia e alla Polha.