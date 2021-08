Paralimpiadi, la prima medaglia italiana è di Bettella. Barlaam e Morlacchi giù dal podio

È di bronzo la prima medaglia italiana alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. A conquistarla è stato il padovano Francesco Bettella, che ha chiuso al terzo posto i 100 dorso (S1). Vittoria per l’israeliano Iyad Shalabi, argento all’ucraino Kol.

Nei 400 stile libero (S9) invece non trovano posto sul podio i due atleti della Polha Simone Barlaam e Federico Morlacchi, in quella che non era la gara su cui puntare per andare a medaglia. La vittoria va all’australiano Martin (4’10″25), Barlaam ha chiuso con 4’22″40, Morlacchi con 4’24″75.

Nei 100 dorso (S2) Angela Procida arriva al sesto posto nella gara vinta dall’atleta di Singapore Yip.

(articolo in aggiornamento)