Parcheggia il furgone (senza assicurazione) sulla rampa dell’aeroporto a Malpensa

Circolava senza assicurazione. E per di più ha scelto di parcheggiare in un luogo insolito, per così dire: la rampa d’accesso al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa.

Il veicolo non è sfuggito alle attenzioni della Polizia Locale di Ferno-Lonate, impegnata nei controlli (anche stradali) in aeroporto: gli agenti hanno controllato il veicolo, notando anche – grazie al sistema di lettura Targa System – che il mezzo era sprovvisto di copertura assicurativa.

Risultato: 700 euro di multa, più il costo del carro attrezzi chiamato a rimuovere il mezzo dalla rampa.

È un caso un po’ estremo di sosta irregolare a Malpensa, dove spesso le persone attendono nei luoghi più impensati (bordo strada, corsia d’emergenza della superstrada, fino alla rampa vera e propria) per evitare il pagamento della sosta in attesa di recuperare parenti, amici o clienti.

Non è l’unico fronte di verifiche da parte della Polizia Locale di Ferno-Lonate, che ha competenza sul Terminal 1: «Stiamo lavorando per attivare pattuglie congiunte con altri Comuni per contrastare il fenomeno dei taxisti abusivi» dice il comandante della PL Emanuele Mattei.

«Stiamo attendendo dalla Regione un chiarimento sulla applicazione della norma che consente di attivare pattuglie miste con altri Comandi dei Comuni circostanti del territorio individuato come ambito aeroportuale».

Il fenomeno dei taxisti abusivi è stato denunciato con forza anche di recente dai taxisti regolari, con successiva visita dell’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato.