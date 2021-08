Fa una passeggiata e fotografa il paesino di montagna, la invitano alla pizzata di paese

Mese di agosto. C’è chi sale su un aereo e vola via verso mete turistiche, chi si mette in auto e sfida le lunghe code in autostrada, c’è anche chi sceglie di trascorrere i giorni di vacanza alla scoperta delle bellezze della nostra provincia.

E’ quanto successo la scorsa settimana a Stefania Adamo, di Cittiglio, che con qualche amico ha deciso di impostare sul navigatore “Maccagno”, per poi lasciarsi alle spalle il lago e salire per i tornanti della val Veddasca.

Parcheggiato l’auto in località Garabiolo, il gruppo di amici, appassionati di trekking, hanno poi iniziato a camminare per i sentieri di montagna, raggiungendo Cadero, Armio e soprattutto Graglio. Il paesino ha catturato l’attenzione di Stefania, che, durante la passeggiata, si è messa a fotografare scorci e vicoli.

Graglio, in val Veddasca

Rientrati a casa, la scelta di condividere questa scoperta con altri, pubblicando le foto sul gruppo Facebook di VareseNews “Oggi nel Varesotto”. Un trionfo.

Le belle foto di Stefania hanno conquistato gli utenti del gruppo: numerosi like e soprattutto tanti commenti di persone incuriosite dalla particolarità di questi luoghi, interessate a sapere come arrivarci e non solo: qualcuno chiedeva anche se ci fossero abitazioni in vendita.

Un’attenzione mediatica all’interno della nostra provincia che non è passata inosservata a villeggianti e residenti del paesino, orgogliosi di quanto Graglio stesse incantando un po’ tutti. E qualcuno ha anche deciso di contattare Stefania.

«Mi hanno scritto da Graglio un messaggio privato, ringraziandomi emozionati per aver mostrato il fascino del loro paesino. Quando ho detto loro che ci sarei tornata volentieri, mi hanno informata che ieri – mercoledì 25 agosto – al circolo del paese ci sarebbe stata la pizzata di fine estate. “Non ti aspettare grandi cose, è solo una cena in piccolo, fra noi gragliesi” hanno detto. Il meteo è stato clemente e così siamo partiti».

Stefania è stata accolta con gioia e riconoscenza: «Io e gli amici Laura e Valerio siamo stati benissimo. La pizza era buona davvero e l’atmosfera riportava indietro nel tempo. Poi c’è un vecchio forno all’esterno, che sembra uno di quelli del passato – racconta la giovane, che ha scoperto di aver provocato in paese davvero una rivoluzione – alcuni gragliesi mi hanno svelato che sono iniziate ad arrivare telefonate per domandare se vi siano case in vendita o in affitto. In realtà di dimore da sistemare ce ne sono diverse, mi hanno detto, chissà se arriverà qualche persona nuova, sarebbe bello. Sono felice di aver contribuito a far conoscere questi bellissimi posti».

La casualità ha poi messo accanto alla fotografa di Cittiglio proprio la proprietaria di una delle case immortalate dai suoi scatti: «Ho conosciuto la signora Luciana che non ha nascosto il suo entusiasmo. “Sei tu la persona che ha pubblicato le foto del paese? Hai presente la foto con la scala piena di fiori? E’ la mia, grazie, grazie di questo bello scatto”. E’ stato un incontro inatteso».

La casa della signora Luciana immortalata da Stefania Adamo

La pizzata a 895 metri di altezza si è conclusa poi con un maglioncino addosso, come l’aria di montagna della sera pretende, e una foto di gruppo con i pizzaioli.

«La val Veddasca mi è rimasta nel cuore: io e i miei amici torneremo sicuramente».