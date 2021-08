Pedalata al tramonto sul Lago Maggiore, dove ogni spiaggia ha una storia da raccontare

Torna Pedalarcultura, l’iniziativa di scoperta del territorio in bici promossa dalla LibEreria della Bottega del Romeo di Ispra: la prossima passeggiata in bici serale, con apericena, è in programma venerdì 27 agosto.

“Pedaleremo in compagnia tra le rive del lago Maggiore, dove ogni spiaggia ha una storia da raccontare: dalle glaciazioni agli sbarchi di soldati, tra poeti ispirati dai paesaggi e relitti che giacciono sui fondali. Prima del rientro a Ispra, apericena con vista lago“.

Partenza h 18,00 dalla Bottega del Romeo, p.zza san Martino 63, Ispra.

E’ necessaria l’iscrizione entro mercoledì 25 agosto

Quota di partecipazione: adulti €15,00 – €12,00 minori di 15 anni

Noleggio bici su prenotazione

Info:; La Bottega del Romeo, piazza San Martino 63, Ispra (VA), lalibereria@bottegadelromeo.com tel.348 8516760