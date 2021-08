Perchè Varese è la provincia con il tasso di contagio più alto della Lombardia

Sono 705 i nuovi contagi registrati in provincia di Varese tra il 4 e l’11 di agosto. Leggermente meno di quanti ne erano stati individuati la settimana prima ( 751) ma sempre al di sopra della media regionale. L’incidenza per 100.000 abitanti è del 78,99 contro la media lombarda del 42,98.

Di fatto, quindi, il territorio varesino continua a mantenere un primato di contagi, una situazione che si trascina dall’ottobre scorso quando guadagnò il vertice delle province più colpite dalla pandemia. Anche durante l’ondata della primavera scorsa i numeri erano stati elevati.

Perchè Varese è terra fertile per il SarsCoV2?

Il dottor Paolo Bulgheroni, direttore del Dipartimento di Igiene e salute Pubblica di ATS Insubria, mette insieme alcuni dati: « Durante la prima ondata la provincia venne coinvolta marginalmente, tant’è che, dall’indagine avviata dal Ministero, risultò che la sua popolazione era stata la meno contagiata. Il ritorno del virus in ottobre trovò, quindi, terreno fertile, intere praterie a disposizione. Una volta che il virus circola, fermarne la diffusione diventa sicuramente più complicato».

DENSITA’ ABITATIVA E VICINANZA A MILANO

A contribuire alla situazione anomala della provincia, c’è anche la sua collocazione geografica e la sua densità di popolazione: « Varese è la quarta provincia italiana per densità abitativa. Sappiamo bene che questo è un virus che si diffonde facilmente per cui, dove il distanziamento è meno possibile, la circolazione è elevata. C’è poi un legame molto stretto con Milano: gran parte della popolazione si sposta nel capoluogo per ragioni di lavoro. La mobilità inter e tra provinciale è sicuramente tra le concause da tenere presenti quando si fanno queste valutazioni».

I TRASPORTI PUBBLICI

I trasporti, quindi, restano un veicolo privilegiato della diffusione virale che interessa il Varesotto da ormai dieci mesi: « La movimentazione sociale è un fattore rilevante».

GIOVANI E VACANZE

Ultima ragione, prettamente estiva, solo le vacanze dei giovani come ha chiarito la dottoressa Annalisa Donadini dirigente Medicina di Comunità : « I focolai che andiamo a individuare sono soprattutto famigliari ma anche di giovani di rientro da vacanze sia in Italia sia all’estero. Gruppi di 5/7 ragazzi che si scoprono positivi al rientro a casa. È chiaro che il virus esiste ovunque, anche nelle località di villeggiatura dove si è portati ad abbassare la guardia. E, poi, le conseguenze si vedono».

MINOR PRESSIONE SUGLI OSPEDALI MA PREOCCUPANO GLI OVER60

La buona notizia è che i problemi dell’autunno scorso sono davvero lontani: nonostante la ripresa dei contagi e della curva epidemica, negli ospedali la situazione è sotto controllo. Per ora sono una cinquantina i casi nelle due aziende ospedaliere varesine ( ben diversa dal migliaio di ammalati gravi e gravissimi di fine 2020): « C’è un dato che mi preoccupa però – evidenzia il direttore sanitario di ATS Insubria Giuseppe Catanoso – ed è l’età dei nuovi positivi. Nell’ultima settimana, assistiamo a un incremento di contagi anche tra gli over60, la fascia di popolazione che maggiormente rischia di essere ricoverata in ospedale».

A tutti gli over60 ancora non vaccinati si rinnova l’invito a presentarsi, senza appuntamento, negli hub vaccinali dedicati (Schiranna e ospedale di Gallarate) dove potranno anche scegliere il vaccino tra Janssen, Moderna e Pfizer.

La vaccinazione, così come il rispetto delle regole del distanziamento, igiene e mascherina e il contact tracing puntuale e immediato rimangono le uniche risorse a disposizione per contrastare definitivamente la minaccia del virus e della malattia Covid19.