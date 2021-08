Perde i ticket restaurant a Gallarate, la pagina Facebook lancia una raccolta fondi

Se si è in difficoltà, anche poche decine di euro che vengono a mancare sono un dramma. È quel che è successo ad Antonio, che ha smarrito un blocchetto di ticket restaurant: l’appello di una conoscente si è trasformato in una raccolta fondi lanciata dalla pagina facebook locale Sei di Gallarate se…®

Tutto è iniziato settimana scorsa, quando Antonio ha perso nei dintorni di un supermarket a Gallarate 65 euro di buoni ticket restaurant. Molti si sarebbero arrabbiati per il valore perso, ma per Antonio era una vera perdita.

Perché da un anno e mezzo l’uomo – già macchinista per una società di trasporti intermodali, poi magazziniere e mulettista – sta faticando a mantenersi a galla tra mille difficoltà: «A febbraio quando, ad inizio pandemia, viene lasciato a casa dalla ditta dove lavorava come autista, come è capitato a molti. La finanziaria gli porta via la macchina e lui in un batter d’occhio non ha più lavoro e mezzi. Ha però una promessa di lavoro, tra un paio di mesi. Nel frattempo deve pagare l’affitto e sopravvivere».

Una conoscente ha lanciato un appello, raccolto poi dagli amministratori della pagina facebook: la raccolta fondi, basata su piccoli contributi, ha funzionato bene (quasi dieci volte il valore smarrito) e ha permesso di aiutare Antonio. L’uomo ha persino inviato agli amministratori della pagina facebook le foto delle bollette pagate con i soldi raccolti, per dimostrare la sua buona fede. E soprattutto – commosso – ha scritto un messaggio: «Sono qui a scrivere (ci provo) qualcosa di speciale anche se non è semplice trovare le parole» esordisce la lettera vergata con corsivo tondeggiante su un foglio a quadretti.

«Ci sono ancora persone perbene in questo mondo e io posso dire di averlo provato in prima persona, persone buone e dal cuore grande perché il gesto che avete compiuto per un perfetto sconosciuto è segno di una umanità grande anche solo per averlo pensato».