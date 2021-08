Una petizione per intitolare un tratto della ciclabile del Lago di Varese a Claudio Castiglioni

Da qualche giorno è attiva sul portale Change.org (qui il link) la petizione, lanciata da Andrea Barbieri, per intitolare un tratto della ciclabile del Lago di Varese a Claudio Castiglioni.

Le motivazioni della petizione da parte di chi ha deciso di muovere l’iniziativa per ricordare l’imprenditore:

La cultura motociclistica in Provincia di Varese è ben radicata fin dai suoi albori e Claudio Castiglioni ne è stato uno dei più illustri rappresentanti, dapprima come appassionato e poi come cofondatore, insieme al fratello Gianfranco, della casa motociclistica Cagiva.

Alcune delle moto più belle del mondo sono state prodotte a Schiranna, sulle rive del lago di Varese dove ha sede la fabbrica, nate dalla collaborazione tra Claudio Castiglioni, Massimo Tamburini e Miguel Galluzzi.

Dalla collaborazione con Tamburini nacquero la Ducati 916, le MV Agusta F4, Brutale e F3, mentre dalla collaborazione con Galluzzi nacque la Ducati Monster.

Tra i suoi maggiori successi ricordiamo le vittorie alla Parigi-Dakar, i titoli Mondiali vinti nella superbike, nel motocross, nell’enduro, nel supermotard e le vittorie più sofferte, quelle che gli valsero il rispetto delle Case giapponesi, nel Motomondiale.

Siamo ormai giunti a 10 anni dalla morte di Claudio, il sognatore che ha portato il nome di Varese nel mondo, l’imprenditore che ha fatto grande Cagiva, ha resuscitato Ducati, fatto crescere Husqvarna e fatto splendere nuovamente MV Agusta, credo che la Città di Varese dovrebbe rendere omaggio ad un personaggio di tale spessore.

Intitolargli un tratto di ciclabile che da Schiranna porta verso Buguggiate potrebbe essere un gesto di riconoscenza verso Claudio Castiglioni.