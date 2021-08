“Piazza Stazione: per metterla in sicurezza non serviva rifarla, meglio un presidio di polizia locale”

Pubblichiamo integralmente la nota della lista Obiettivo Comune Gallarate – Gnocchi Sindaco sulla nuova piazza della stazione di Gallarate

Come noto la legge che introdusse la elezione diretta del sindaco nel 1993, imponeva ed impone che al deposito della candidatura si alleghi un programma elettorale che quindi ha pieno valore di “contratto coi cittadini”.

Ebbene nel contratto di 5 anni col quale Cassani andò ad amministrare Gallarate sino ad ora, il rifacimento della piazza della stazione non era minimamente previsto.

Ed essendo un’opera dal costo di quasi 700 mila euro è ingiustificabile e ciò trascende dalla discussione sul bello e non bello che non c’entra nulla col progetto. Quello che Cassani invece prometteva per la zona era maggiore sicurezza, che una piazza sistemata non garantisce, tanto che, una volta giunto al ballottaggio nel 2016 nel programma dei primi 100 giorni si impossessò dell’idea lanciata da una lista civica (ove Massimo Gnocchi era candidato come consigliere) che indicava appunto la necessità di mettere un presidio fisso della Polizia Locale nel piazzale stesso della stazione.

Una cosa, questa, che la giunta Cassani invece non ha fatto. Per questo oggi come ieri, quella e solo quella può essere la strada per garantire maggiore sicurezza in zona ed è per questo che Obiettivo Comune Gallarate – Gnocchi Sindaco nell’attuale programma ha inserito la creazione di un presidio fisso di PL in area stazione.

Una operazione, quella del presidio di PL, decisamente più economica ed efficace a nostro avviso. Con tutti gli altri soldi avanzati, per esempio, si sarebbero potuti fare molti interventi nelle scuole della città, nonché sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Questa sarebbe, per usare le parole del Ministro Giorgetti, la “buona amministrazione” di cui secondo noi ha bisogno Gallarate.

Obiettivo Comune Gallarate – Gnocchi Sindaco