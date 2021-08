Il Pil italiano crescerà del 5,6%, mai così bene dalla fine degli anni ’70

Secondo gli esperti, le stime della crescita del Pil (Prodotto interno lordo) di Italia e Spagna nel 2021 prevedono rispettivamente un aumento del 5,6% e del 6,2%. Erano almeno 40 anni che non si registrava un ritmo di espansione economica così rapido e di questa entità nel Belpaese. Italia e Spagna crescono di più della media dei paesi dell’area euro che si attesta al 4,6% (fonte Banca d’Italia). Una crescita che aiuterà a superare la crisi e il periodo di grave recessione vissuti lo scorso anno a causa dello scoppio della pandemia da Coronavirus. (nella foto un reparto della Comerio Ercole di Busto Arsizio)

Per trovare una crescita simile, bisogna risalire alla fine degli anni settanta, precisamente al 1979. Quello che seguì, con esclusione dei primissimi anni ottanta, fu un decennio (1985-1995) che il giornalista Giuseppe Turani definì “Il secondo miracolo economico italiano”.

Dal 1984 in poi i tassi di crescita dell’economia italiana si mantennero sostenuti, grazie anche a una domanda del mercato interno in forte crescita e un livello di consumi elevato. Dal 1982 al 1987, la Borsa italiana aumentò la capitalizzazione di oltre quattro volte e alla fine del decennio l’Italia superò in termini economici la Gran Bretagna. (Fonte: Paul Ginsborg, “Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi)