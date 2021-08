Pizza “Martinenghi” e gelato con dedica, Azzate celebra il suo pluricampione olimpico

Azzate, il paese nel Varesotto dove abita il ranista Nicolò Martinenghi, festeggia il proprio campione che porta dalle Olimpiadi di Tokyo due medaglie di bronzo, nella finale dei 100 rana e 4×100 misti.

Non bastano gli striscioni e le locandine nei negozi per ricordare la doppia impresa olimpionica di Tete. Alcune pizzerie del paese hanno aggiunto nei loro menù una pizza appositamente per il campione. Anche le gelaterie hanno omaggiato Nicolò dedicandogli un gusto a lui dedicato, sono Giallo Crema e Cono e Coppetta.

Ma sono tante le iniziativa per celebrare il campione azzatese preparate dalla Pro Loco Azzate e gli striscioni che stanno “tappezzando” il paese in attesa del suo rientro.