“Polpette avvelenate nel giardino dei miei cani a Cassano Magnago”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un tentativo di avvelenamento cani a Cassano Magnago in Via Bonacalza.

Vorrei ringraziare di cuore le “persone” (se cosi si possono chiamare) che stanotte sono passate sotto casa mia e hanno ben pensato di mettere una serie di polpette avvelenate nel mio giardino… Siamo un piccolo condominio con 3 cagnolini, li teniamo ogni tanto in questo piccolo pezzettino di giardino , dove non abbaiano e non danno fastidio a nessuno, dove possono trovare un po’ di relax in mezzo alla natura e respirare un po’ di aria fresca, dove giocano tra di loro.

Questa mattina sono scesa con il mio Leo e per caso mi sono accorta che stava annusando e masticando qualcosa, sono corsa ed era una di queste polpette avvolte nel veleno. Io non vi auguro niente di male, perché se fossi un cane, se ragionassi come ragionano loro sono sicura che non potrebbero mai nemmeno pensare di fare del male a qualcuno… però sappiate che ammazzare un cane è come ammazzare un angelo. Vivono dedicandosi a noi senza chiedere niente in cambio. Il mio cane è la mia vita…se fosse morto sarei morta con lui, quindi vi prego, smettetela di fare queste cose. Se avete qualche problema con i miei cani venite a suonare il mio campanello. Grazie

