Presidio contro il caro parcheggi fuori dall’ospedale Del Ponte: il sindacato Fials fa appello al sindaco

Sindacati in piazza lunedì 23 agosto per protestare contro il caro parcheggio per i dipendenti dell’ospedale Del Ponte. La Fials ha organizzato un presidio di protesta dalle ore 10 davanti allo stesso presidio ospedaliero “Contro la tassa dei parcheggi” si legge nella locandina “Eroi ma mazziati e tassati”.

Il riferimento è alla quota di posteggi riservati prevista dall’amministrazione comunale nel nuovo multipiano. Ci sono 85 posti ma il costo previsto per lasciare l’auto è di 55 euro mensile: « Noi chiediamo un prezzo calmierato come quello riconosciuto ai dipendenti del Circolo che posteggiano all’interno della sede ospedaliera – spiega Francesco Tucci delegato RSU della Fials – L’azienda Sette Laghi non vuole coprire la differenza tra i due diversi costi ( 55 euro al Del Ponte e 15 al Circolo). Chiediamo quindi al Comune di venire incontro a questi lavoratori che da oltre un anno sono in prima linea a contrastare la pandemia».

Il sindacato, dopo aver trovato la porta chiusa in villa Tamagno dove ha sede la direzione dell’Asst, vuole coinvolgere l’amministrazione cittadina: « Ci auguriamo che si voglia dare il riconoscimento al lavoro degli operatori sanitari da mesi in prima linea. Chiediamo che dalle parole di elogio si pensi di passare a gesti di apprezzamento. Considerare questi lavoratori come “utenti” non è esattamente quanto ci saremmo aspettati. Il numero di posteggi a disposizione, inoltre, è ben al di sotto delle necessità di questo presidio. Fino a oggi, l’amministrazione ha sempre riconosciuto ai sanitari la possibilità di parcheggiare nelle aree limitrofe gratuitamente. Vorremmo che si continuasse con questa politica che facilita l’operato di questi lavoratori».