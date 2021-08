Primo turno di Coppa Italia della Pro Patria a Salò: è attiva la prevendita

È attiva la prevendita per assistere a Feralpisalò – Pro Patria, Primo Turno di Coppa Italia di Serie C, in programma Sabato 21 Agosto presso lo Stadio “Lino Turina” di Salò con inizio alle ore 18.00.

I tagliandi potranno essere acquistati al costo di 10 euro (esclusi i diritti di prevendita).

Biglietti disponibili online su www.dyticket.it e in tutti i punti Sisalpay (https://locator.sisalpay.it).

ACCESSO ALLO STADIO

– Presentarsi con Green Pass valido (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, come i minori di 12 anni che sono esenti dal Green Pass, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9-bis comma 1 del D.L. 52/2021).

– Documento di identità.

– Biglietto per la partita cartaceo o in formato digitale.

– Indossare una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri.

– Recarsi allo Stadio “Lino Turina” considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto.

– Rispettare sempre il posto assegnato.

– Quando non seduti al posto assegnato, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

– Evitare assembramenti, abbracci e strette di mano, e seguire le basilari norme di igiene (igienizzare frequentemente le mani).

– Seguire le istruzioni fornite dallo Staff dello Stadio e dagli Steward.