A Luvinate arrivano colonnine elettriche e nuove telecamere

Colonnine elettriche, nuove telecamere per la sicurezza, interventi di ripristino idrogeologico sul sentiero 10, buoni economici in campo sociale a sostegno del reddito e dell’affitto. Sono questi alcuni dei provvedimenti presi dalla Giunta di Luvinate in occasione della riunione della mattina.

ARRIVANO LE COLONNINE ELETTRICHE A LUVINATE

E’ stato approvato lo schema di convenzione per la fornitura, installazione e gestione di colonnina di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica con un operatore economico specializzato, secondo l’atto di indirizzo già avviato lo scorso marzo 2021. La colonnina verrà installata al parcheggio del Parco del Sorriso. «Riteniamo prioritario il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente e per questo abbiamo deciso di sostenere, nel nostro piccolo, la riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico con questa possibilità per tutti i cittadini di Luvinate e per quanti passeranno lungo la Statale».

NUOVE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA

Approvato anche il progetto definito per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale, che prevede la realizzazione di nuove telecamere in via Postale Vecchia e via Mazzorin, in aggiunta a tutte quelle che sono già dislocate nelle altre zone del paese (Statale/via Rancio, incrocio Statale/Piazza Cacciatori delle Alpi, Piazza don Sironi, via Bosisio/Castello/Mazzini e Parco del Sorriso).

L’opera sarà finanziata con un contributo ministeriale di 40.000 euro e prevederà anche la sistemazione tecnica dell’intero impianto, per un migliore efficientamento della strumentazione, oltre che il collegamento con la centrale operativa della Polizia Locale a Gavirate. “Intendiamo riqualificare ed implementare il sistema di videosorveglianza comunale al fine di garantirne il funzionamento e migliorare il controllo del territorio comunale, migliorando altresì la vigilanza sulle principali vie di comunicazione e di accesso al territorio”.

INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PER IL SENTIERO 10

E’ stata inoltre rilevata la necessità di intervenire lungo il sentiero 10 – Via Al Pianezzo per ripristinare la viabilità e consolidare i tratti del torrente più prossimi all’attraversamento, dopo gli eventi alluvionali del luglio scorso. Con un contributo straordinario di 30.000 euro di Regione Lombardia, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per attività di sistemazione e mitigazione del rischio.

«La situazione idrogeologica del bacino del torrente Tinella risulta purtroppo continuamente aggravata dagli incendi del 2017 e da tutti i successivi eventi estremi del 2018, 2020 e 2021 – ha spiegato il sindaco Alessandro Boriani – Molteplici sono le attività, i progetti e i contatti in corso per arginare questa situazione così delicata che preoccupa tutti e coinvolge soprattutto dolorosamente alcune famiglie di Luvinate. Ora intendiamo procedere alla sistemazione del tratto individuato per sostenere la fruizione in sicurezza e prevenire ulteriori aggravi. Speriamo sempre che il tempo meteorologico ci consenta di fare i lavori, tenuto conto delle regole relative all’esecuzione degli appalti pubblici».

VOUCHER DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI E ALL’ALIMENTAZIONE

Approvati infine i nuovi criteri per la concessione di “misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenza domestiche” a seguito della crisi economica provocata dal Covid. L’Amministrazione, che ha ottenuto dal Governo oltre 5.000 euro, ha così previsto i criteri per la concessione dei contributi. Nei prossimi giorni sul sito comunale verranno pubblicate le modalità di presentazione da parte degli interessati; per ogni necessità, si potrà fare riferimento ai Servizi sociali comunali.