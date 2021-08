Quasi un milione di euro a Vedano Olona per l’asilo nido comunale

Vedano Olona è tra i 5 comuni del Varesotto che hanno visto il proprio progetto entrare nella graduatoria del Ministero dell’Istruzione e accedere così ai fondi per adeguare e mettere in sicurezza nuove strutture per la fascia prescolare 0 – 6 anni.

In particolare sono stati stanziati 937.000 euro a favore del progetto presentato per la riconversione energetica e la riqualificazione funzionale dell’asilo nido comunale “Il Trenino dei Sogni” di via Don Minzoni: «Un gran bel risultato che premia e testimonia la qualità del progetto innovativo in linea con le previsioni del PNRR», commenta il sindaco Cristiano Citterio.

Decisamente soddisfatto anche l’assessore alle opere pubbliche Vincenzo Orlandino: «Quando si lavora bene e ci si crede fino in fondo, i risultati arrivano. Un’occasione davvero storica per il nostro territorio, per i più piccoli, per le loro famiglie e per chi vi lavora. Potremo avere un Asilo Nido rinnovato su tutti i fronti e praticamente a zero emissioni».

Questo finanziamento fa seguito a quello del mese scorso di 100.000 euro relativo alla realizzazione del primo lotto della ciclopedonale lungo via Adua, senza dimenticare altri 7.000 euro circa riconosciuti per la costituzione di una ciclofficina e i 350.000 euro dello scorso anno finanziati da un bando di Regione Lombardia per la riqualificazione in centro paese del progetto di via Cavour, nell’area della ex-torre acquedotto.