Furto a Varano Borghi, lo sconcerto degli abitanti: “Mai visto nulla del genere”

Auto e furgoni di traverso per bloccare tutte le strade di accesso e subito dopo il furto in un’azienda tessile. «Sembrava il far-west», così chi ha visto descrive la scena. Un colpo rocambolesco che sembra uscire dalla pellicola di un film d’azione americano, ma che invece è capitato nella piccola località di Boffalora a Varano Borghi alle prime ore dell’alba di venerdì 6 agosto.

Un evento surreale per gli abitanti delle case vicine, che al risveglio hanno trovato tutte le vie tra Boffalora e il centro del paese bloccate e il rumore dei mezzi di soccorso subito sul luogo per i primi rilievi. «Una situazione impressionante – racconta una coppia di Boffalora -. Non era mai successo qualcosa del genere da queste parti. Nostro figlio lavora di notte, questa mattina è tornato a casa alle tre, ma non ha visto nulla di strano. Ci siamo accorti di cosa era successo solamente verso le sei, quando abbiamo sentito le sirene dei vigili del fuoco e visto i furgoni piazzati in mezzo alla strada».

Nel giro di qualche ora, i mezzi utilizzati dai ladri sono stati rimossi dalle forze dell’ordine col supporto della Protezione civile e sono ora sotto sequestro. «I ladri – spiega il sindaco di Varano Borghi Maurizio Volpi – hanno isolato completamente la località di Boffalora. Al momento i carabinieri sono ancora al lavoro per cercare di capire nel dettaglio le dinamiche dell’evento. A breve le forze dell’ordine visualizzeranno anche il materiale delle videocamere di sorveglianza, che potrebbe aiutare a fare chiarezza su cosa sia successo».

Il ciclomotore in fiamme sotto il ponte della ferrovia, invece, non ha nessun legame con il furto consumato a pochi metri. Il veicolo si era infatti fermato nel parcheggio dopo aver trovato la strada sbarrata, quando all’improvviso ha iniziato a fumare e ha preso fuoco. I resti del mezzo sono già stati rimossi.

Il colpo ha provocato disagi non solo agli abitanti, ma anche a parecchi automobilisti e ai passeggeri di Autolinee varesine. Le prime corse della linea N24 hanno trovato la tratta bloccata e non sono potuti circolare.