“Regala un sorriso”, la raccolta di giocattoli usati spicca il volo da Radio Busto Live

Dall’idea di uno speaker di RadioBustoLive, la web radio di Busto Arsizio, nasce “Regala un sorriso”, una raccolta di giocattoli usati da donare alle famiglie e alle strutture, come scuole e asili, che ne hanno bisogno.

Così la definisce Gianluca Pepe, organizzatore dell’iniziativa, «non è altro che un modo per uscire da questo anno tormentato e difficile dove molte famiglie, molte imprese, molte attività non ce l’hanno fatta e hanno dovuto soccombere o, quelle poche che sono sopravvissute, hanno fatto fatica ad arrivare a fine mese» – dichiara in un’intervista per il blog Eyes – Uno sguardo sul mondo.

Pepe ha pensato alle molte famiglie che in questi mesi hanno dovuto tirare la cinghia, tagliando spesso i beni più voluttuari e a volte anche quelli essenziali ma chi ha sofferto di più di questa situazione sono stati proprio i bambini che da un giorno all’altro si sono ritrovati chiusi in quattro mura senza vedere i loro amichetti, senza poter andare al parco, senza poter giocare liberamente.

Questo evento è dedicato proprio ai più piccoli, un modo per tornare lentamente alla normalità e poter giocare con semplici giochi che magari i loro genitori non hanno potuto comprargli o strutture come asili non hanno potuto acquistare per far quadrare il bilancio. Quindi ha pensato di avviare una raccolta di giocattoli che i nostri figli non usano più; invece di riporli in uno scantinato a prendere polvere o addirittura buttarli in discarica possono regalare un sorriso a tanti altri piccoli

Lo speaker dedica, nella sua trasmissione in onda tutti i mercoledì alle 20, un momento per i più piccoli insieme al suo staff staff, composto da Valeria Ritrovato e Valentina Bottini, e con altre collaborazioni organizzare eventi benefici e aiutare chi ha bisogno. Quest’anno ha scelto proprio la fascia d’età dei più piccoli «perchè sono il nostro futuro».

I giocattoli raccolti andranno alle scuole dell’infanzia del territorio bustocco ma vorrebbe donare qualcosa anche all’ospedale e ad altre strutture per i più piccoli: «Più giocattoli riusciremo a recuperare, più strutture saremo felici di aiutare».

Aderire a questa iniziativa è semplicissimo: di seguito il video con tutte le informazioni necessarie (contatti, numeri di telefono…) che continuerà a girare sulla pagina Facebook del suo programma Flash e sul suo profilo personale. Tutto quello che raccoglieranno sarà documentato con ringraziamenti personali a chi aderirà e con foto di consegna sui canali social; questo per non nascondere nulla e assicurare la massima trasparenza.