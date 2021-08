Rendi speciale l’occasione e personalizza il tuo dono con il 20% di sconto. Solo su Fotoregali.com

Sconti, spedizioni rapide e gratuite, artigiani specializzati e assistenza in tempo reale. Tutto questo sta alla base dell’esperienza d’acquisto di Fotoregali.com, l’e-commerce per tutti coloro che desiderano personalizzare il regalo perfetto per ogni occasione: dalle stampe su tela alle coperte e Agende personalizzate, tutto a portata di click!

Inaugurato nel 2006, progetto espressione del Made in Italy, Fotoregali.com ha portato in esclusiva la stampa su canvas online. Si tratta dell’e-shop in grado di interpretare con efficacia le tecniche di stampa di immagini su speciali materiali.

Qualunque sia l’occasione, su www.fotoregali.com c’è il dono giusto. Sono presentate centinaia di opzioni, organizzate sia in base al destinatario (partner, amici, mamma, bambini, ecc.) che per ricorrenza (ad esempio compleanno, addio al celibato, San Valentino, laurea, Natale) e tipologia (bomboniere, regali per la casa, regali con foto, eccetera).

La personalizzazione avviene in poche semplici mosse, con un procedimento intuitivo, adatto anche a chi non ha particolari competenze in ambito tecnologico. Prima di procedere all’ordine, è possibile valutare il risultato finale tramite l’anteprima 3D gratuita, ma anche interrompere la procedura per riprenderla in un secondo momento e condividere il progetto con gli amici.

Ad ogni articolo sono associate schede prodotto dettagliate, oltre che una vasta scelta di collage e grafiche. Tante opzioni per valorizzare al massimo ogni foto. Inoltre, prima della stampa ogni immagine è verificata da grafici esperti, che se necessario intervengono con correzioni su luminosità, piccole imperfezioni e adattando le foto all’area di stampa.

I pagamenti avvengono in sicurezza, via carta di credito, bonifico o contrassegno e la consegna è gratis per ordini a partire da 39 euro. La spedizione è veloce e in alcuni casi la merce è inviata lo stesso giorno dell’ordine.

La convenienza è garantita dallo sconto del 20% applicato ad una vasta gamma di prodotti, oltre che dal buono sconto di 5 euro riservato agli iscritti alla newsletter. Ulteriori vantaggi sono accessibili a chi aderisce al programma Porta un Amico o acquista un buono regalo.

Sorprendi amici e parenti con regali originali e unici, visita www.fotoregali.com.