Restano gravi le condizioni del sindaco di Lugano Marco Borradori

Marco Borradori ha superato la notte ma rimane in gravissime condizioni e sottoposto a cure intensive con macchinari che lo tengono in vita dopo l’arresto cardiaco che lo ha colpito nella mattinata di martedì 10 agosto a Vezia.

[borradori]

Il politico ticinese, sportivo, stava correndo per prepararsi alla maratona di New York quando è stato colto da un malore ed è andato in arresto cardiaco. Sul posto erano prsenti alcune persone che hanno prestato i primi soccorsi praticandogli il massaggio cardiaco.

Alle 13 di ieri è arrivato al Cardiocentro di Lugano in condizioni gravissime tanto che nella serata la struttura ospedaliera aveva parlato di una prognosi riservatissima.

Dopo la notte passata in ospedale sono in molti a incrociare le dita per questo politico di lungo corso, grande tessitore e riconosciuto in modo unanime come il volto che incarna l’animo istituzionale della Lega dei ticinesi.

E sono centinaia i commenti di augurio di pronta guarigione che sono stati postati dagli attivisti della lega dei ticinesi sui social. “Forza Marco siamo tutti con te” recita un post sulla pagina facebook del movimento politico.

«Grande vicinanza a Marco e ai suoi cari» sono state le dichiarazioni del consigliere di Stato del Ticino di Norman Gobbi rivolte al collega e raccolte dalla Rsi, l’emittente di stato svizzera.