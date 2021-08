Riapre “la casa dei Gorillas” il centro sportivo di San Fermo a Varese

E’ riaperto il centro sportivo di San Fermo, dopo i lavori di rinnovo.

«Riapre il centro sportivo che costituisce il quartier generale dei Gorillas, nel cuore del rione di San Fermo, rimesso a nuovo dopo i lavori di ristrutturazione svolti col supporto dell’amministrazione comunale in sinergia con la società sportiva. – ha cosi commentato– Un modo per far vivere e tenere in ordine una struttura in maniera partecipata da chi la utilizza e per valorizzare un luogo di presidio, socialità e sport importante per il quartiere e la città. È la vittoria dello sport che non si arrende mai ed è pronto a regalare nuove grandi emozioni agli atleti, grandi e piccini, e agli appassionati»