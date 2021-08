Come riaprire le scuole? Regione dà la parola a genitori, studenti e docenti

In vista del prossimo anno scolastico, da oggi fino al 10 settembre su Open Scuola si può partecipare a una mini consultazione su uno dei temi al momento più rilevanti per il mondo della scuola, ovvero il nodo della riapertura a settembre.

A chi vi prende parte si chiede quali siano le priorità, le speranze e i timori legati al ritorno in aula.

Si accede al sondaggio da questo link: https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/open-scuola

La mini consultazione è inserita in Open Scuola, la nuova sezione di Open Innovation dedicata da Regione Lombardia al mondo dell’istruzione e all’innovazione nella scuola

La piattaforma è stata attivata dalla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia.

Gli utenti, studenti, docenti e personale scolastico, potranno trovare news e interviste che danno voce a chi vive la scuola, ma anche consultazioni, community, approfondimenti, discussioni su didattica, innovazione, bandi e normative, competenze.

Prima dell’inizio dell’anno scolastico i risultati di questa consultazione verranno pubblicati sulla pagina di Open Scuola.

All’interno della sezione c’è spazio anche per i Bandi, con tutte le informazioni aggiornate sulla Dote Scuola di Regione Lombardia. Open Scuola presenterà poi contenuti multimediali, strumenti partecipativi come appunto le consultazioni, documenti di rilievo, e le community dedicate al confronto tra gli attori del mondo della scuola.

La piattaforma dedicata alla scuola punta a seguire le evoluzioni nel mondo dell’istruzione e della formazione, esplorando in particolare le componenti di innovazione.

Solo grazie all’innovazione, infatti, questo mondo potrà rispondere in modo adeguato alle nuove esigenze dettate dal contesto economico-sociale e dal ricambio generazionale agli obiettivi di sviluppo del Paese in un mondo sempre più complesso e in rapida trasformazione.

L’obiettivo di Open Scuola è di offrire uno spazio di dialogo e confronto, sul modello di quello attivato sempre da Regione Lombardia con Open Innovation, da cui la nuova sezione mutua alcuni strumenti