Riaprire le scuole in sicurezza: fondi extra del ministero agli istituti varesini

Oltre cento scuole, tra primarie e secondarie, riceveranno nuovi finanziamenti dal Ministero per la riapertura di settembre. Si tratta globalmente di 350 milioni di euro ripartiti, con un decreto del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e stanziati dal decreto sostegni bis per garantire l’avvio dell’anno 2021/2022.

I dirigenti scolastici potranno utilizzare per l’acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l’igiene individuale o degli ambienti, ma anche per interventi a favore della didattica per le studentesse e gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, per potenziare gli strumenti digitali, per favorire l’inclusione e contrastare la dispersione scolastica attraverso il potenziamento dell’offerta formativa.

I fondi si potranno utilizzare anche per adattare gli spazi interni ed esterni degli istituti per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza o per l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica. Si potranno acquistare strumenti per l’aerazione e quanto ritenuto utile per migliorare le condizioni di sicurezza all’interno degli Istituti.

Con il decreto firmato, ora al vaglio degli organi di controllo, viene resa nota la somma a disposizione di ciascuna scuola. L’assegnazione dei fondi avverrà nei prossimi giorni insieme all’invio di una apposita nota che il Ministero dell’Istruzione fornirà alle scuole con le istruzioni operative per l’utilizzo delle risorse. Sarà previsto un supporto attraverso l’help desk per l’emergenza.

Gli stanziamenti suddivisi tra le scuole del Varesotto

ISTITUTI SUOPERIORI

Itc Zappa Saronno 70.256 euro

Itis Riva Saronno 104.534

Ipsia Parma Saronno 65.800

ISS Gadda Rosselli Gallarate 86.069 euro

IPC Falcone Gallarate 108.570

IIS Ponti Gallarate 176.332

Itc Montale Tradate 46.381 euro

Istituto Geymonat Tradate 75.393

Isiss Don Milani Tradate 93.384

Ite Tosi Busto A. 121.423 euro

Isis Facchinetti Castellanza 118.514

Ipc Verri Busto A. 85.604

Einaudi Varese 43.647

Licei di Gallarate 62.315

Liceo Tosi Busto A. 45.643

Liceo Candiani Busto 110.695

CPIA Busto A. 51.944

Liceo Crespi Busto A. 55.312

Liceo Curie Tradate 55.222

Liceo Sereni Luino 46.385

GB Grassi Saronno 41.351

Liceo Legnani Saronno 66.813

Liceo Ferraris Varese 56.604

Liceo Frattini Varese 70.478

Licei Manzoni Varese 53.705

Liceo Cairoli Varese 33.287

CPIA Varese 27.854

Istituto Newton Varese 121.646

Itet Daverio Varese 70.156

Istituto Keynes Gazzada S. 84.150

Isis Stein Gavirate 73.740

Isis Dalla Chiesa Sesto Calende 81.626

Isis Valceresio Bisuschio 51.632

Isis Luino C. Volontè 59.203

COMPRENSIVI

Comprensivo Alighieri Angera 38.831

IC Ungaretti Sesto Calende 45.779

IC Ponti Gallarate 44.829

IC De Amicis Gallarate 25.689

IC Gerolamo Cardano 45.876

IC Dante Varese 51.835

IC Varese 5 44.721

IC Varese 2 Pellico 36.280

IC Varese 3 Vidoletti 37.529

IC Varese 4 Anna Frank 40.490

IC Varese 1 Don Rimoldi 34.689

IC Carducci Gavirate 26.701

IC Dante Alighieri Cassano M. 33.589

IC Crespi Bustro A. 39.114

IC Galilei Busto A. 38.783

IC De Amicis Busto A. 31.021

IC Pertini Busto A. 27.071

IC Bertacchi Busto A. 31.856

IC Bosi Busto A. 41.599

IC Tommaseo Busto A. 29.710

IC Toscanini Casorate S. 47.239

IC Silvio pellico Vedano Olona 32.250

IC Marconi Vengono Sup. 36.274

IC Croce Ferno 30.797

IC Parini Gorla Minore 37.373

IC De Gasperi Caronno Pertusella 54.404

IC Manzoni Uboldo 49.720

IC Aldo Moro Cislago 28.256

ICS Clerici Gerenzano 36.256

IC Da Vinci Saronno 36.979

IC Aldo Moro Saronno 28.655

ICS Ignoto Militi Saronno 34.767

IC Aldo Moro Solbiate Olona 30.648

IC Ferrini Olgiate Olona 32.538

ICC Manzoni Samarate 28.237

IC Montessori Cardano C. 42.365

IC Branda Castiglioni di Castiglione O. 27.749

IC Fermi Cavaria 45.538

IC Galvaligi Solbiate Arno 34.172

IC Da Vinci Somma Lo. 56-791

IC De Amicis Castronno 29.007

IC Don Guido Cagnola Gazzada 34.408

IC Pascoli Mornago 40.595

IC Don Milani Vergiate 27.901

IC Leva Travedona Monate 36.731

IC Campo dei Fiori Comerio 29.414

IC Iqbal Masih Malnate 50.143

ICS Dante Cuveglio 25.382

IC Monteggia Laveno M. 21.226

IC Frattini Caravate 28.193

IC Curti Gemonio 37.720

IC Fermi Porto Ceresio 22.909

IC Zuretti Mesenzana 23.334

IC Lavena Ponte Tresa 18.360

IC Vaccarossi Cunardo 18.006

IC Giovanni XXIII Marchirolo 26.926

IC Luini di Luino 47.168

IC Pascoli Germignaga 28.083

IC Martino Longhi Viggiù 31.692

IC Bossi Arcisate 31.991

IC Manzoni Castellanza 27.237

IC Cassano Magnago 2 31.717

IC Don Milani Bisuschio 23.802

IC Galilei Tradate 53.289

IC Ferrarin Induno Olona 31.615

IC Adamoli Besozzo 35.396

IC D’Acquisto Lonate Ceppino 35.845

IC Carminati Lonate Pozzolo 30.013

IC Giovanni XXIII Cantello 18.203

IC Da Vinci Azzate 30.028

IC Fermi Fagnano Olona 36.564