Rimossi tubazioni e camini in amianto al Parco Alto Milanese: «A settembre nuovi interventi»

Pulizie in corso al Parco Alto Milanese: gli operatori di di Aemme Linea Ambiente sono intervenuti nel territorio di competenza del Comune di Legnano per portare via rifiuti nelle aree boschive.

L’operazione è iniziata con la rimozione di tubazioni e camini in amianto abbandonati ai bordi di uno dei sentieri principali del polmone verde e proseguirà in altre aree dove sono state segnalate mini-discariche a cielo aperto.

Insieme alla Protezione Civile l’ente parco ha completato una mappatura dei rifiuti e ne ha chiesto la rimozione: «Tra questi – spiega il presidente del parco Alto Milanese, Davide Turri – ci sono i 5 pali della luce in cemento abbandonati a terra nel bosco da molti anni che verranno rimossi a settembre insieme a pietre e calcinacci. Per questo ringrazio il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore Marco Bianchi. Credo che nel tempo il Parco Alto milanese debba mirare a diventare un’area verde curata e libera da situazioni di degrado. Non è facile perché gli scarichi sono stati ripetuti su un territorio esteso, e molti in aree di proprietà di privati, ma le azioni messe in campo sono tante. Stiamo infatti studiando nuovi meccanismi di controllo e gestione insieme ai Comuni e ai comandi delle Polizie locali, come le fototrappole azionate di recente o agli accertamenti che hanno portato ad individuare chi ha scaricato pattume nel parco».