“Riprenditi cura di te”: parte la campagna comunale per riportare in palestra i varesini

I lockdown sembrano allontanarsi, la vita, anche se tra vaccini e greenpass, sembra riprendere le forme usuali ed è tornato il momento di fare sport. E’ questo il semplice ma accorato messaggio delle nuove iniziative messe in campo dal comune di Varese con la collaborazione delle palestre e delle associazioni sportive cittadine.

Le iniziative dell’amministrazione comunale sono in due direzioni: «Una prima iniziativa è tesa a rendere gratuiti gli impianti sportivi per la stagione 2021/2022 – spiega il sindaco Davide Galimberti – Per prima cosa per aiutare i cittadini a tornare a fare sport, poi per agevolare il riavvio delle attività delle associazioni sportive con uno sgravio dei loro costi fissi. Ad essa affiancheremo una campagna pubblicitaria nella città per “convincere” i varesini a tornare a fare movimento»

L’obiettivo della campagna, che porta il titolo “Riprenditi cura di te” è dare supporto a molte realtà che hanno subito uno stop per diversi mesi a causa della crisi sanitaria, ma non solo. Si vuole anche incentivare in generale la ripresa dell’attività motoria, per la salute e benessere di tutti. Presenti in conferenza, oltre al Sindaco Galimberti, alcuni dei rappresentanti di palestre e realtà sportive della città: Fabio Sozzani (Sporting 2000), Cristina Ciavarrella (Life Wellness), Claudio Castiglione (Olympus fitness), Katia Francescani e Giovanni Gandini. (Palestra Corpo Libero, docenti universitari alla facoltà di scienze motorie).

«Questa campagna ha il merito di sottolineare come il movimento e lo pratica sportiva siano a tutti gli effetti parte integrante della vita e del benessere psicofisico di tutti» ha spiegato Sozzani.

«Uno studio prima della Pandemia aveva già quantificato in 88000 persone all’anno le morti per inattività fisica, ora la situazione si è aggravata – spiega Giovanni Gandini – Al ritorno dopo il lockdown, la media dei ragazzi che tornano a fare sport non riese a correre più di due minuti di seguito. Uno stop i cui effetti si faranno sentire per mesi o anni».

GRATUITÀ PER LE ASSOCIAZIONI CHE FANNO SPORT NEGLI IMPIANTI COMUNALI

Un provvedimento straordinario invece prevede la gratuità per tutte quelle realtà e associazioni che organizzano sport all’interno di impianti comunali: nessun canone quindi per l’anno 2021 e per l’intera stagione 2021/2022. Una misura dal valore di oltre 180 mila euro, a cui si aggiunge l’altro importante sostegno dato dalla riduzione della Tari per le aziende, di cui beneficeranno anche le strutture.

Secondo il provvedimento non è solo garantita la gestione degli impianti sportivi: per gli impianti gestiti attraverso un contratto organico di concessione, come la Piscina Comunale di via Copelli, il Tennis Le Bettole, il Dardodromo di via Valleluna e il Campo Rugby, verrà inoltre ampliata la durata delle concessioni e rideterminato il canone per far si che possano ristabilirsi a livello economico finanziario.

Per gli impianti gestiti in altre modalità, come i Campi sportivi rionali, il Campo Scuola di Atletica, il Beach Volley Valleluna, le Palestre Scolastiche, ci sarà la concessione gratuita da gennaio 2021 e per tutta la stagione 2021/22.