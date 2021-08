Risorse extra alle scuole per i tamponi destinati al personale fragile

Risorse extra alle scuole per fronteggiare l’emergenza sanitaria e preparare il rientro in classe. Il Ministero ha stanziato 350 milioni di euro. I fondi arriveranno presto ( stabiliti i finanziamenti per ciascuna scuola del Varesotto).

In una nota, il Miur ha specificato che le scuole potranno utilizzare parte delle specifiche risorse per coprire i costi dei tamponi diagnostici destinati “al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica”.



Il Ministero, in raccordo con il Commissario straordinario, invierà alle scuole, a breve, uno schema di convenzione tra ASL e singola istituzione scolastica che verrà predisposto d’intesa con il Ministero della Salute, anche con l’obiettivo di semplificare e uniformare le procedure su tutto il territorio.